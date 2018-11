RBKs legendariske cupfinalelåt ble skrevet under ei trapp på Melhus

Kultur

Tirsdag gjestet Torstein Flakne og Dag Ingebrigtsen podcasten Rasmus & Saga hos adressa.no. Med rockeduoen i studio var ukens tema naturligvis alle cupfinalesangene de har skrevet for Rosenborg.

RBK kan vinne sitt tolvte cupgull når de møter Strømsgodset i cupfinalen på Ullevaal stadion 2. desember. Tradisjon tro har Flakne og Ingebrigtsen spilt inn ny cuplåt. Årets sang har fått tittelen «Æ Glær Mæ».

I podcasten kan Flakne røpe at den legendariske «Rosenborgsangen» fra 1988 ble laget under ei trapp på Melhus. Låta ble skrevet til en konkurranse som Ole Dalen lyste ut.

- Vi hadde laget sangen «Drums of war» til Tindrum, og på vei ut fra der vi satt, kom vi på at Ole hadde masa. Vi satte oss ned under trappa uten instrumenter, bare med penn og papir, og sang ut fra intet og skrev ned notene og sendte den inn, forteller Flakne i intervjuet med regionavisa.

