hengdeg tilbake til Melhus igjen

- Dette er jo dessverre et høyaktuelt tema, og det har jo vært mye fokus de siste dagene i media om Johannes Wold som har gjennomgått mye i forhold til digital mobbing, sier Kristin Johnsen i Melhus kommune.

Innblikk i digital verden

- I dette stykket får man et godt innblikk i de unges digitale verden og konsekvensene av å sende ufine meldinger - noen ganger kan det også være at det ikke er ment så stygt, men så vet man ikke hvordan mottakeren har det egentlig, tilføyer Johnsen som er SLT-koordinator i Melhus kommune. SLT står for Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak.

Laget av ungdom

Forestillingen #hengdeg er skrevet og spilt av ungdommer i Nittedal teatergruppe, og ble vist også i 2015 for elever i Melhus.

Johnsen sier at det 30 minutter lange stykket fikk veldig bra tilbakemeldinger, og derfor blir den vist på nytt:

- Vi viser den til alle ungdomsskoleelever og endel av videregående på dagtid og har en åpen forestilling onsdag kveld. Alle forestillingene er gratis, så på kvelden er det først til mølla som gjelder, sier Johnsen.

Forestillingene i kultursalen på Melhus rådhus er et samarbeid mellom SLT-koordinatoren og ungdomsrådet.

- Vi som voksne og foreldre bør kanskje også gå litt i oss selv i forhold til hva vi poster på de ulike sosiale mediene, mener Johnsen som oppfordrer voksne til å bli gode rollemodeller.