Biskopen skal holde preken i Horg kirke

Kultur

125-årsjubileet for kirka i Horg har vært markert ved to konserter tidligere i høst. Nå blir det offisiell jubileumsgudstjeneste, med mye sang og besøk av både prost og biskop.

Leder i menighetsrådet, Eli Stølan, sier de gleder seg.

– Dette blir stor stas. Det er første gang biskopen besøker oss, og jeg tror mange vil komme for å oppleve anledningen. Vi satser på å skape litt fest og liv og røre, sier Eli Stølan.

To organister

Sanggruppa Branches skal delta, og Ingrid Øien spiller trompet til sangene. Tidligere organist Lars Høiseth skal spille litt på det gamle orgelet. Ellers er det organist Magnus Noreen som spiller til sangene.

Vikarprest Jan Tore Vespestad skal forrette, sammen med prosten, og prekenen blir holdt av biskop Herborg Oline Finnset. Prost Øystein Flø vil komme med en hilsen, og forteller også kort om historien til kirka.

Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe og program i Lundamo misjonshus. Lundarljom og Branches skal synge, og brødrene Frode og Brage Stølan spiller og synger.

Ny jubileumsbok

Til 100-årsjubileet ble det skrevet bok om Horg kirke, av Ola Storhaugen. Denne er revidert med noen nye opplysninger, og historien for de siste 25 åra er lagt til av Brit Inger Granmo Aune. Den nye boka presenteres for første gang under kirkekaffen

Eli Stølan forteller at jubileumsåret ikke slutter med gudstjenesten på søndag. Neste helg blir det konsert med Tore Johansen, Are Hembre og Trond Hustad.

Horg kirke ble innviet den 22. november i 1893, og Eli sier det passet godt å legge gudstjenesten og konserten på hver sin helg før og etter innvielsesdatoen.

– Vi har hatt et fint jubileum, og det er godt å se at folk i Horg støtter opp om kirka si. Vi er ikke så veldig mange på gudstjenestene, men kan være over 60 på dugnader. Kirka har en viktig plass blant horgbyggene, sier Eli Stølan.