Indisk spikersuppe

Kultur

Dhal er for en indisk husmor det samme som kjøttkaker er for en norsk: uenigheten om hva retten skal inneholde og hvordan den skal smake, gjør det er helt umulig å finne én oppskrift som er riktig. Men med indisk dhal – som er en standardrett som kan serveres til frokost, lunsj, middag og kvelds – åpner det bare for flere muligheter til eksperimentering.

Basisen er enkel: løk, krydder og linser eller kikerter. Siden store deler av den indiske befolkningen lever vegetarisk, er linser og kikerter viktige proteinkilder. De metter også så godt at det ikke byr på noe problem å servere vegetarmiddag til kjøttelskere.

Siden linser egentlig ikke smaker noe som helst, trengs det krydder, og krydderboksene på butikken gjør dette enkelt for oss. I stedet for å ha skapet fullt av kryddere du sjelden bruker, holder det med én boks standard-karri, én boks gurkemeie og én boks garam masala. Garam masalaen er en samlebetegnelse på forskjellige indiske krydderblandinger. Hvis du kjenner at julestemningen presser seg på, kan det være fordi garam masala inneholder både kardemomme, kanel og nellik.

Krydderblandingene er ikke sterke, bare aromatiske og sprer sin fristende duft når de stekes. Chili har ikke en naturlig plass i en dhal. Derimot har fersk ingefær en fremtredende plass, siden den gir litt bit uten å brenne. Ikke prøv å erstatte med tørket ingefærpulver. Det funker rett og slett ikke.

Som med alle spikersupper, kan dhalen tilsettes mer og mer for å få den helt rette smaken. Vannet kan for eksempel byttes ut med kokosmelk. Det endrer smaken mye, men slett ikke i en dårlig retning. Det blir bare mer fyldig.

Smuldre deg en pai Hvis du ikke klarer å lage denne kaken, har du trolig ikke noe på kjøkkenet å gjøre.

Mer grønnsaker fungerer også. Prøv små blomkålbuketter, tynne løkskiver, paprikabiter, aubergine, squash, ferske tomater, grønne bønner, spinat eller asparges.

I tillegg til å være både sunt og godt, har dhal den store førjulsbonusen at det er billig. Superbillig, faktisk. Noen linser, noen grønnsaker, vann og krydder, og så er maten på bordet hvis du holder deg til den enkleste oppskriften – og den er faktisk mer enn god nok! Denne oppskriften er såpass stor at du kan mette fire personer til middag, samt fryse ned en like stor porsjon til neste gang både magen og lommeboken fortjener en liten sparerunde.

DHAL

(stor porsjon, rikelig til frysing)

2 løk

8 fedd hvitløk

2 tommelstore biter fersk ingefær

4 ss olivenolje

2 ss gurkemeie

4 ts karri

2 ss garam masala

8 dl røde linser (ferdigkokte, fra boks)

2 buljongterninger (grønnsaksbuljong)

5 dl vann

2 bokser hermetiske tomater

2 ts salt

1 ts nykvernet pepper

saften av 2 lime

1 potte frisk koriander

Finhakk løk og hvitløk, finriv ingefæren på rivjern og la alt surre på svak varme i olivenolje til det blir mykt. Skru opp varmen litt, tilsett krydderne og stek dem et par minutter for å få smakene til å kvikne til. Ha i avrente linser, vann, tomater og buljongterninger og la dhalen småkoke i et kvarters tid. 5 dl vann kan være for lite. Det kommer helt an på hvor mye vann linsene trekker til seg i koketiden. Tilsett eventuelt mer ved behov. Målet er en konsistens som er tykkere enn suppe.

Smak til med salt, pepper og nypresset limesaft. Serveres med rikelige mengder frisk koriander på toppen og nybakt brød.