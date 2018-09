Melhus Onstage danset seg inn i natten med verdensstjerne

Kultur

Torsdag forrige uke gjestet den amerikanske skuespilleren og danseren Robert Hoffmann danseskolen Melhus Onstage ved Gimsøya næringspark.

Hovedpersonen selv hadde en uheldig reise til Melhus. Først mistet han flyet sitt, deretter ble det nye flyet forsinket. De lokale danserte tok det fint og fikk rigget til «Step Up 2» på storskjerm, filmen der Hoffmann spiller hovedrollen.

- Omtrent fire timer senere kom verdensstjernen endelig inn dørene. Til tross for forsinkelsen var det full sal. Kun noen få gikk glipp av kvelden på grunn av forskyvelsen, noe vi har forståelse for da det ble så sent, sier daglig leder Hanna Riseth Jakobsen i Melhus Onstage.

- Fikk et minne for livet

Danserne som var igjen danset seg inn i natten, og Hoffmann ga seg ikke før klokka var nærmere ett.

- Det ble sent, men stemningen og energien i rommet var uunnværlig. Det var ingen som ville dra. Danserne fikk et minne for livet. Slike kvelder skal vi ha flere av, forteller Riseth Jakobsen.

Hoffmann bodde hos Riseth Jakobsen på Melhus under det korte oppholdet.

- Han ble helt i ekstase av plommetrærne våre som bare var en håndsrekning unna frokostbordet. Vi rakk så vidt å vise han Trondheim, før han dro videre til neste land og by. Han kommer tilbake, sier hun.

