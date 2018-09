Kultur

I Støren kulturhus fredag gjør Klovnen Knut et helhjertet forsøk på å sitte barnevakt for verdens sureste baby. Showet Leketøys i kulturkafeen viser at alt ikke går etter planen når man skal passe smårollinger.

Her blir det mating som ikke går helt etter planen, strabasiøse bleieskift, og forsøksvis høytlesning og godnattsang.

Mellom slagene blir det tid til å kikke nærmere på hva som gjemmer seg i husets lekekasse. Der finner Klovnen Knut interessante saker som byr på mye moro, magi og en smule mystikk, ifølge kulturhusets nettsider.

Knut er utdannet førskolelærer, men jobber heltid som klovn/gjøgler – tullekunstner. Det som gjør Klovnen Knut spesiell er originalitet og allsidighet – variasjon i innhold og presentasjon. Samt evnen til å underholde barn og voksne samtidig.

Svein Ivar Skjevdal

Litt senere, lørdag 29. september, underholder Svein Ivar Skjevdal i kulturhuset. Tekstene og melodiene han lager har blitt til gjennom livets mange områder, både solfylte steder og de mer skyggefulle landskapene. Med seg på laget har han Jan Petter Svegård, Morten Knaplund, Vegard Bollandsås og Eivind Bjerksetmyr. Servering blir det også.