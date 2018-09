Mange barn i Melhus leste bøker i sommer

Kultur

- Årets sommerles ved Melhus bibliotek er over og vi har hatt en fantastisk sommer med mange glade lesere og ikke minst glade foreldre som har fortalt om barnas leseglede, forteller bibliotekar Kristin Beate Lerli.

Halve barnekullet

Dette er det 7. året at Melhus bibliotek arrangerer sommerles for barn. Tallene viser også i år økning av antall påmeldte: 688 barn. Og det er 46 prosent av elevene fra 1. – 7. klasse. På landsbasis er prosenten 25,4, oppsummerer Lerli i en liten rapport til avisa.

- Dette er en god del flere enn i fjor. I 2017 var det 523 barn, det vil si 43.8 prosent av barna som var med på sommerles i Melhus.

- 45.8 prosent av de som har vært med er gutter og det synes vi er en flott fordeling mellom kjønnene, opplyser Lerli.

- Bøkene som er blitt registrert lest, er gjenkjennbar i forhold til hvilke vi har lånt ut i biblioteket. Mange har skrevet fine bokanmeldelser og anbefalt bøkene videre til venner.

6970 bøker lest

For å illustrere det hadde det blitt ei bokhylle lengre enn 60-meteren fullsatt med bøker. Det vil også si at gjennomsnittlig har hvert barn lest over 10 bøker hver.

Torsdag 6. september var det lesefest. Adele Lærum Duus deltok med sin interaktive forestilling «Oldefars ulveskinnspels».

- Der vi fikk høre om hvordan det var å være lege for ca.100 år siden. Adele er skuespiller, men har også gitt ut to illustrerte historiske billedbøker for barn. På festen var det også konkurranse og premier og til slutt is og Mariekjeks. Over 100 barn og ca. 50 voksne fylte biblioteket og kommunestyresalen, forteller Lerli som har sendt oss en rapport med bilder etter lesefesten.