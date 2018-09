Arnt (24) fikk gullbillett og gikk videre i Idol

Kultur

Arnt Heggvik fra Kvål stilte med John Lee Hooker-låta «Boom Boom Boom» da han var på audition i Trondheim i vår – foran et dommerpanel bestående av artistmanagerene Gunnar Greve og Silje Larsen Borgan, samt Madcon-stjerna Tshawe Baqwa. Fredag kveld var det klart at han fikk gullbillett av juryen,og dermed går videre i Idol.

- Jeg liker deg så godt, sa dommer Silje Larsen Borgan.

Juryen satt med brede smil mens Heggvik framførte låta, og det bredeste smilet hadde Tshawe Baqwa.

Før Heggvik kom inn foran juryen, viste TV2 et innslag fra Kvål der Heggvik fortalte om Chevy Impalaen. Han kom inn ikledd cowboyklær, og juryen bemerket at Heggvik hadde stor underholdningsverdi og var musikalsk bra. Rolig tok Heggvik imot gullbilletten, og programlederen bemerket at Heggvik kunne dra med Chevy Impala i solnedgangen.

- De som går videre fra Idol-audition samles på en såkalt bootcamp i Oslo, hvor de skal gjennom nye og tøffe runder om de videre plassene i Idol. Sendingene fra bootcampen begynner 19. september, opplyser TV2 i ei pressemelding.