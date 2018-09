Melhus Onstage får besøk av verdenskjent danser og skuespiller

Kultur

Torsdag kveld får Melhus Onstage storfint besøk når den amerikanske skuespilleren og danseren Robert Hoffmann tar turen til lokalene i Gimsøya næringspark.

Hoffmann er med i den verdenskjente dansefilmen «Step Up 2». Han har også medvirket i filmene «Aliens in the Attic», «Guess Who», «You got served» og «She's the Man».

Den berømte danseren skal undervise i hiphop og commercial moderne.

