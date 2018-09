Armfeldt-markering på Horg bygdatun i dag

Kultur

To tidsbilder er allerede vist, og søndag kveld klokka 18 er det klart for det tredje tidsbildet som Brit Inger Granmo Aune har skrevet tekst til. Tidsbildene skildrer konsekvensen av hærtoget til generalløytnant Carl Gustaf Armfeldt gjennom Gauldalen.

Drepte bonden og tente på gården For 300 år siden gikk Armfeldts soldater hardt fram i Melhus og Midtre Gauldal.

Det var altså for 300 år siden soldater tok seg over til Norge fra Sverige etter at Karl den 12. befalte at Norge skulle tas. Slik gikk det som kjent ikke, og hærtoget endte i en katastrofe der flere tusen soldater frøs i hjel i Tydalsfjellene.

Viser krigens gru gjennom tidsbilder Karolinernes opphold i Gauldalen førte til at armoden var så stor at bønder tok loven i egne hender.

Over 5000 soldater oppholdt seg lenge i Melhus og i Midtre Gauldal, og de skulle ha mat og brensel. Gårder i nærheten av soldatleirene ble plyndret etter ordre fra Armfeldt. I etterkant ble det holdt rettsoppgjør i tingstua, og dette skildres i tidsbildet som vises på Horg bygdatun.

Armfeldt-dag på museet ble en stor suksess Elevene på Soknedal liker godt å få en dag fylt med historie på bygdemuseet i Soknedal. Museet er en utmerket plass for å levendegjøre hvordan hverdagslivet var før i tida.

Lise Hågensen forteller at skuespillere fra Gauldalen, Horg musikkorps og Stjernekoret deltar under tidsbildet. Trønderbladet har tidligere skrevet om at tekstforfatter og regissør Brit Inger Granmo Aune har ønsket at forestillingene skal være gratis slik at flest mulig skal få et innblikk i konsekvensene av hærtoget.