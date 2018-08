Katastrofefilmen «Skjelvet» til kinoene på Støren og Melhus

Kultur

«Skjelvet» blir også vist lørdag og søndag og onsdag i neste uke. Denne gangen er det ikke en bygd på Vestlandet som er truet - det er Norges hovedstad. Oslo ble i 1904 rammet av et jordskjelv med styrke 5,4 på Richters skala. Hva vil skje dersom et langt større jordskjelv treffer hovedstaden? Søndag går også premierefilmen fra sist uke, «De Utrolige» både på Melhus og Støren kino.

«Skjelvet» kommer på Melhus kino søndag, i tillegg til «De Utrolige 2», om superhelter og superkrefter. Aller først ut på melhuskinoen søndag er «Karsten og Petra på skattejakt».

I kveld vises «Mamma Mia: Here We Go Again!» på Melhus. For den som ikke fikk med seg sist ukes premierefilm «En dommers dilemma», så settes den opp på ny torsdag 20. september på Melhus. Det er et drama med Emma Thompson, basert på en bok av Ian McEwan.

