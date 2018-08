Ble lei av fisketurer og startet rockeband

Kultur

Trommeslager Eirik Estenstad fra Melhus fikk nok av kjedelige fisketurer, og da han i et svakt øyeblikk titta ned i flueboksen sin, kom han på at han i stedet kunne starte rockeband. Slik oppstod det treffende navnet «Box of Flies» som foruten Estenstad består av Tormod Brede og Henning Sigstad.

Fredag kommer de med debutplata «Why Do We Move So Slow».

Bassgitaristen Henning Sigstad har en fortid i metallmiljøet i Elverum, og det gjorde at han passet godt inn i gruppa, forteller melhusbandet i en epost til Trønderbladet.

De fylte lokalet da de spilte de sin første konsert på Fru Lundgreen i Trondheim høsten 2017, etter noen måneder med øving og personlig utvikling. Plata har de spilt i øvingslokalet på Melhus stasjon sammen med Kristian Taxt, en kjenning i musikkmiljøet på Melhus.

Plata på tjuefem minutter, som er litt for kort til å kalles album, men for lang til være en EP, gis ut digitalt og fysisk 31. august.