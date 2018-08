Slik gikk det med Melhus Onstage i VM i streetdance

Kultur

Dansegruppa N-Queens fra Melhus Onstage reiste i helga til Glasgow i Skottland for å konkurrere i VM i streetdance. Danseskolen sendte 14 elever i alderen 13–29 år.

Streetdance er en blanding av alle danser som har oppstått på gata. I VM valgte N-Queens valgt å danse en mix av hiphop, locking, dancehall og house.

Gikk til runde to

Etter første runde fredag kveld ble dansegruppa klar for runde to på lørdag og var bare ett steg unna finaleplass.

– Vi er veldig gira på å komme videre til finalen på søndag, sa daglig leder Hanna Riseth Jakobsen i Melhus Onstage.

Fin erfaring

Det holdt dessverre ikke helt inn for dansegruppa fra Melhus, som gikk ut i runde to like før finalen.

– Vi er veldig fornøyde med innsatsen og er allerede i gang med planleggingen av neste års konkurranse, sier Riseth Jakobsen.

Danserne har nå har fått mer sceneerfaring og har tatt til seg flere ideer og inntrykk.

– Vi var på scenen to ganger, og det er godt å ha fått kjenne det adrenalinkicket som kommer før man går på scenen flere enn en gang, sier Riseth Jakobsen.