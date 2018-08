Melhusbandet The Kids på scenen igjen

Kultur

Under Åre Live skal melhusbandet The Kids fra 1980-tallet gjøre comeback. Bandet ble megapopulært etter hiten "Forelska i lærer'n". Videoen til låta ble spilt inn i den såkalte grønnskolen som brant. Skolen sto like ved Gimse barneskole.

Torstein Flakne fikk Melhus kommunes kulturpris Den mangeårige musikeren sa at han var målløs da han til sin store overraskelse ble tildelt kulturprisen.

Åre Live arrangeres 18. og 19. januar neste år. I ei pressemelding skriver arrangøren at Åre Live er en norsk musikkfestival som har pågått i Åre i Sverige siden 2016.

The Kids har hatt gjenforening ved flere anledninger. Dette bandet ble stiftet i 1979. Bandet besto av Dag Ingebrigtsen, Torstein Flakne, Ragnar Vigdal, Svein Morten Lunde (døde i 1996) og Arild Samstad. Terje Storli har senere blitt medlem av bandet.