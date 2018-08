Hovin kulturfestival i helga

Kultur

– Noe av intensjonen med festivalen er å samle bygda og så gir den et godt inntektsgrunnlag for de tre aktørene som er korps, kor og idrettslag, sier Elisabeth Walsøe Lehn som sammen med Annika Øie og Lars Nesheim presenterer programmet for årets kulturfestival.

Allsidig program

Fredag blir det barnedisco og fredagspub, og så går det slag i slag på lørdag med minikonsert i regi av Horg og Flå juniorkorps, festivalcup, andeløp i Gaula, bruskasseklatring og kulturfest med Ian & Ryan. Søndag blir det Svensagbru-løpet etter at dette løpet fikk gjenoppstå, amcartreff med plass til veteranbiler, traktorer og mc og til slutt kulturminnekveld der arkeolog Kjell Brevik tar med publikum på ei reise tilbake i tid.

Under festivalcupen er det denne gangen ikke kamp mellom grender, men på tvers av generasjoner. For voksencupen kan ungdom og voksne delta, og de påmeldte får tildelt et lag. De tre øvelsene det skal konkurreres i er volleyball, fotball og kulelabyrint. Barna har også en festivalcup, og der handler det om fotball.

Walsøe Lehn forteller at de tre aktørene bak kulturfestivalen har investert i hoppeslott og sukkerspinnmaskin for å være ekstra godt rustet til festivalen.

Dialektuttrykk

Nytt av året er at de har fått laget en plakat med dialektord som er samlet inn av lokale krefter. På plakaten som for øvrig er til salgs, står det dialektord som «jutåt» og «illtrivs». Noen av ordene er felles for et større geografisk område enn Hovin, mens andre kan være helt lokale ifølge Walsøe Lehn. Initiativet til innsamling av dialektord er kommet fra personer som frykter at dialekten er i ferd med å vannes ut.

– Alle bygder må ha en festival. Vi har holdt på lenge. Festivalen arrangeres for 14. gang, og det er mange tradisjoner knyttet til festivalen, sier Nesheim.

Nesheim forteller at de har bestemt seg for å holde en lavkostprofil, og at aktørene derfor ikke har invitert dyre artister. Tankegangen bak festivalen er å få til en aktivitet for bygda og sette litt ekstra fokus på Hovin i festivalhelga.

Stor dugnadsinnsats

Dugnadsviljen er stor, og Walsøe Lehn forteller at rundt 130 bidrar med frivillig innsats.

– Vi satser på knallvær og stormende jubel, sier Walsøe Lehn og Nesheim legger til at det viktigste er å få folk til å møte opp.

– Det nytter ikke å si at ingenting skjer på Hovin om en ikke deltar på det som skjer, mener Walsøe Lehn.

Aktørene byr altså på et velspekket program, og så er de også glade for at deres festival ikke kolliderer med Lundamodagene som gjenoppstår. Lundamodagene holdes i september og har blant annet skrønemesterskap.