Har allerede bestemt dato for neste sommerfest

Kultur

Manager Per Evjen forteller at 1032 kjøpte billett til sommerfesten i Melhus sentrum lørdag kveld.

– Vi er kjempegodt fornøyd med at over 1000 tok turen til sommerfesten, sier Evjen. Det gode billettsalget har ført til at datoen for neste sommerfest allerede er satt, og Evjen opplyser at sommerfesten blir 17. august neste år.

Fyrverkeri

Bandet Grannes var først ut, og så ble festfyrverkeri sendt til værs av en pyrotekniker. Både Evjen og Trønderbladet har fått henvendelse fra folk som reagerer på at fyrverkeri ble sendt opp i Melhus sentrum uten mer varsling enn det var.

– Det var også dem som ikke hadde hørt om sommerfesten selv om det hang en svær plakat utenfor Idegården. Vi hadde leid inn profesjonelt vakthold, men når det samles litt folk er det klart at det kan skje episoder og at folk er utenfor festområdet etterpå. Av 100 i Melhus tror jeg 99 syntes festen og fyrverkeriet var stas. Mange kom bort og takket for at vi orker å gjøre dette for miljøet i Melhus, sier Evjen.

Slåssing og bråk på sommerfesten i Melhus Politiet melder at det var flere slagsmål blant deltakere på sommerfesten i Melhus sentrum.

Manageren dukket også opp på scenen og da i form av rockomoviking. Ikledd vikinghjelm med flammer ut av hornene og med et leketøysgevær skjøt Evjen t-skjorter på publikum. Figuren har vært en del av Too Far Gones jubileumsfeiring, og Evjen forteller at bandet aldri vet når han dukker opp utkledd som denne figuren.

Glad mottaker av elgitaren

Kulturskolen i Melhus fikk elgitaren som Too Far Gone ville dele ut. Over 30 nominasjoner kom inn.

– Dette er noe vi setter stor pris på, og gitaren får vi god bruk for siden vi har 120 gitarelever. Elgitaren en vil komme undervisninga til gode, sier kulturskolerektor Harald Lund.

Elev Torbjørn Løhre hadde fått oppdraget med å ta imot elgitaren som blir signert av Too Far Gone-musikerne. Under sommerfesten fikk publikum høre at elgitaren var i flittig bruk.