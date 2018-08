Too Far Gone-gitaren til kulturskolen

Kultur

Under Too Far Gones jubileumsfest i Melhus sentrum lørdag kveld, avslørte Ola Buan Øien hvem som skulle få elgitaren bandet skulle gi bort.

- Vi fikk inn over 30 nominasjoner, og valgte kulturskolen, sa Buan Øien.

Begrunnelsen fra bandet var at Kulturskolen i Melhus gir et tilbud til hundrevis av barn og unge.

Rundt 700 var på årets sommerfest i Melhus sentrum. Først spilte Grannes og ved midnatt tok Too Far Gone over med en svært så rockete konsert.

Før lersbandet entret scenen, var det stort festfyrverkeri ved festområdet.