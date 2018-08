Plumbo og Staysman & Lazz tar turen til Singsås

Kultur

– Plumbo var her for fem år siden, og det var veldig godt besøkt. Nå har de med seg Staysman & Lazz også, sire Katrine Ustad i Singsås Arrangement.

Singsås arrangement

Hun håper bookingen kan fenge mange. Plattfesten er neste lørdag, 25. august, på arenaen i Singsås.

Arrangøren er Singsås arrangement, som i flere år har arrangert plattfest i Singsås. Singsås arrangement består av Singsås damekor, Singsås motorklubb, Singsås skyttarlag og Singsås samfunnshus. Overskuddet fordeles mellom de fire lagene.

– Plattfestene pleier å trekke mye folk, vi håper det også skjer i år, sier Ustad.

Opptatt av sikkerhet

De er opptatt av sikkerhet og trygghet. De stiller med rundt 70 egne vakter. I tillegg leies det inn profesjonelle vakter. Og de har et samarbeid med politiet. Det skal også være folk fra Røde Kors der, i tillegg til ganske mange natteravner. Sent i august blir det også mørkt på kvelden, derfor har de fått låne lystårn av Børset og Bjerkset Entreprenør AS, som skal lyse opp både området og parkeringsplassen, forteller Ustad.