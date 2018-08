Danseskole til VM i streetdance

Kultur

– Sykt kult, sier Kevin With Størseth om det kommende VM i streetdance som Melhus Onstage.

Aldersspredning

14 fra danseskolen Melhus Onstage drar ifølge daglig leder Hanna Riseth Jakobsen til VM i streetdance som er kommende helg. Mesterskapet holdes i Glasgow i Skottland, og det ventes deltakere fra hele verden. Deltakerne fra Melhus er i alderen 13–29 år, forteller Marte Nyhus Willmann.

– Vi drar av gårde på torsdag, og så blir det konkurranse hele helga, opplyser Riseth Jakobsen.

Hun legger til at melhusgruppa N-Queens tidligere har deltatt i VM i Streetdance, og at det er nytt mannskap som skal være med denne gangen.

Har trent lenge

Treninga til VM startet tidlig i år, og i sommer har de hatt ekstra hard trening. De forteller at de går inn i mesterskapet med et åpent sinn, og at det er artig å få konkurrere.

– Streetdance er en blanding av ulike stiler, sier Kevin.

Søndag var danserne i full sving med å trene til det kommende mesterskapet, og det var også andre forberedelser i lokalene i Gimsøya næringspark. Melhus Onstage etablerte seg i fjor i næringsparken på et 500 kvadratmeter stort areal, og Riseth Jakobsen forteller at det er stor oppmerksomhet rundt danseskolen.

– Den nye sesongen starter 28. august, og vi kommer til å ha i underkant av 30 klasser. Mange har meldt seg på allerede, og vi holder på å gjøre oss klar til nytt semester. Nytt i høst er tilbud om barneturn, sier Riseth Jakobsen.

Næringsforeninga på besøk

Onsdag kommer for øvrig over 80 personer til danseskolens lokaler, og disse deltar på Næringsforeningen i Trondheimsregionen avdeling Melhus' samling kalt Gauldalens byggebørs. Denne samlinga skulle ha vært tidligere i år, men etter at næringsforeninga fikk tilbakemelding om at det var travle tider for byggebransjen, ble samlinga utsatt til august. Næringslivsfolk samles for blant annet å høre om status for eiendomsmarkedet og næringsarealer samt kommunale utbyggingsprosjekter og E6-bygginga.

For å kunne ta imot næringsforeninga, jobbet Vidar Jakobsen og Marcus Riise på søndag med å få hengt opp et stort lerret til bruk under presentasjoner. I det kommende møterommet var det også satt opp tribuner slik at de frammøtte skulle få sitteplasser.

– Drømmen er å kunne ha flere arrangementer her. Vi har store lokaler, sier Riseth Jakobsen.