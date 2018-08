Skal gå til Tydalen

Kultur

Asbjørn Furunes er Armfeldt-kjenner, og som lærer ved Singsås skole hadde han temadager om invasjonen i Gauldalen og tok elevene med på vandringer i fjellet. I anledning 300-årsmarkeringa for karolinernes mislykkede angrep på Trondheim og tilbaketrekninga gjennom Gauldalen, gjennomfører han og noen ildsjeler en turmarsj fra Hovin til Tydal. På hvert sted de stopper, fram til 30. august, blir det kulturelle arrangement, i form av korte dramastykker, foredrag, omvisninger, gudstjeneste og museumsbesøk.

Turmarsjen starter fredag 24. august, og da vil 400 skoleelever gå fra Hovin til Støren.

– Vi har fått med elever fra Støren, Soknedal og Budal. Vi tror dette blir en opplevelse, og vi skal fortelle litt om historien. På Håggåbrua kommer Holtålske Skiløperkompani, og de skal gå sammen med oss til Støren prestegård, forteller Furunes.

– Det må bli fullt på vegen med så mye folk?

– Ja, men vi skal gå på vestsida av Gaula, gjennom Krogstadgrenda, opplyser han.

Gammeldagse soldater

På Støren prestegård skal skiløperkompaniet ha oppvisning, og de skal også demonstrere gamle munnladningsgevær og hvordan de ble laget. På kvelden blir det vist et dramastykke, ett av tre tidsbilder som Brit Inger Granmo Aune har laget. Det vil blant annet vise hvordan bygdafolket tok imot de karolinske soldatene. Disse tidsbildene er åpne for alle, og på Singsås dagen etter vises det neste.

Turmarsjdeltakerne skal overnatte på prestegården, og går videre til Singsås lørdag.

På søndag blir det gudstjeneste i stavkirka i Singsås, og her deltar tidligere biskop Tor Singsaas, som sannsynligvis også blir med på marsjen fra Forsetmoen til Singsås stavkirke. De seinere dagene blir det program ved Gammelgården i Haltdalen, Aunegrenda samfunnshus, Gressli ungdomshus og Armfeldt-museet i Tydal. Blant annet skal utdrag av Tydals-spelet om Armfeldts soldater vises den 29. august. Militærhistoriker Frode Lindgjerdet skal holde foredrag den 28. august om «Hva ville ha skjedd dersom karolinerne hadde inntatt Trondheim?»

Tidsbilder fra 1718

Asbjørn Furunes roser Brit Inger Granmo Aune som har skrevet de tre tidsbildene om Armfeldts soldater og bygdefolket.

– Rundt 60 personer er med for å gjennomføre dette, og jeg tror det blir veldig bra. Her er både en sogneprest og andre lokale størrelser. Tidsbildene vil ha en varighet på en halvtime eller litt mer, og beskriver historien på en levende måte, sier Asbjørn.

Det siste tidsbildet framføres etter at turmarsjen er ferdig, nemlig på Horg bygdatun den 2. september. Det vil handle om rettsoppgjøret etter karolinerne.

Viser krigens gru gjennom tidsbilder Karolinernes opphold i Gauldalen førte til at armoden var så stor at bønder tok loven i egne hender.

– Når vil dere fortsette marsjen fra Tydal til Sverige?

– Da jeg begynte å planlegge dette hadde vi tanker om å gå helt til Handöl i Sverige. Jeg undersøkte litt om overnatting ved turisthytter i Sylan, men det la seg ikke slik til rette praktisk. Derfor avslutter vi i Tydal, sier Furunes.

Minnemarkering

Interessen for å delta har ikke vært stor, til tross for at den er kunngjort blant annet gjennom turmarsjforbundet. Bare to personer har sagt at de blir med på hele ruta. Men Asbjørn opplyser at flere vil gå dagsmarsjer, og delta på programmet på kveldstid, hvor det ikke er påmelding. Neste uke blir ei mini-kulturuke i Gauldalen og Tydal. Riktignok om tragiske hendelser, men også om hvordan historien påvirker oss.

Singsås museum og historielag støtter arrangementet, som ellers er i privat regi. Kontaktpersoner i Holtålen og Tydal kommuner er Jann Rønning og Jo Vegard Hilmo.

Det skal også bringes med ei budstikke fra Hovin til Tydal, med oppfordring om fred og å lære av historien. Den skal leses før hver dagsmarsj starter, og blir en del av minnemarkeringa.