Ny vekst for kunsten

Kultur

Veksthuset på gården Oppigard Havdal ved Åsvegen i Melhus har fått nytt liv, og kunsthåndverker Tiril Havdal har søndag åpen dag for å vise fram det nye atelieret. Den åpne dagen arrangeres sammen med tekstildesigner Svanhild Dvergsdal som blant annet er kjent for å ha sydd kostymene til operaen Thora.

Får innsyn

– Mange er nysgjerrige på hvordan kunstnere jobber, og under den åpne dagen får folk se arbeidsprosessene, sier Havdal.

Folk vil også få se den flotte hagen som ligger like ved veksthuset. Der er det dam med vannliljer og bed med blomster og spiselige vekster. Takket være den solrike sommeren er vekstene ekstra frodige i år.

Havdal håper at åpen dag i veksthuset og hagen kan bli en årlig tradisjon.

– Jeg elsker å være ute. Når jeg er i veksthuset, er det nesten som å være ute, sier Havdal og viser fram veksthuset og hagen.

Veksthuset ble benyttet som arbeidsplass for utviklingshemmede inntil Melhus arbeidssenter på Søberg ble tatt i bruk for noen år siden. Ellers på gården er det blant annet en sponbedrift med et par ansatte. Gården har ikke lenger husdyr, men like ved beiter en flokk kviger som følger interessert med i livet på gården.

Atelier

– Det er ikke blitt vasket ned på 25 år, men vaskinga var en gledesfylt jobb. Jeg har brukt en langkost og Zalo for å få vekk sløret fra vinduene. Det har tatt litt tid å gjøre dette til mitt eget, forteller Havdal.

For ett år siden flyttet hun fra byen, og Havdal forteller at hun etter hvert skal ta over gården. I åtte år hadde hun atelier i Trondheim, men trebarnsmoren så at det ikke bare var å stikke innom atelieret når det var et ledig øyeblikk.

Keramikk

Havdal jobber deltid på Kulturskolen i Melhus der hun underviser fem grupper i kunstfag, og så er hun med i Norske kunsthåndverkeres prosjekt «Firing up». Prosjektet går ut på å ta i bruk leire som formingsmateriale i skolen og gi kunnskap til lærerne om hvordan en keramikkovn skal brukes. Erfaringa er at elevene er svært engasjerte når de får gå i gang med leire.

I tillegg er Havdal kunstner med egne utstillinger. Med atelier i veksthuset på gården i Melhus ble det langt lettere å finne tid til egne prosjekter. Ikke bare ideer skal blomstre i veksthuset – også grønne vekster får plass der. Inne ved vindusrekka står agurkplanter, og Havdal tar en inspeksjon for å se hvor langt agurkene har kommet.

– Jeg skal også begynne med kurs for voksne, og kursene skal være i veksthuset, opplyser Havdal.

Havdal lager både bruksgjenstander og kunst, og hun er i gang med å forberede en stor utstilling hun skal ha hos Heimdal kunstforening. Ikke overraskende nok vil utstillinga bære preg av vekster.