Læreren fra Melhus tok feil, Jan Ketil ble sirkusartist

Vi har vel alle hørt om unge Jan Ketil som spente opp et tau mellom utedoen og epletreet på familiegården hjemme på Nordfjordeid? Drømmen ble virkelighet da han startet Cirkus Agora som 25-åring i 1989. Nå er Jan Ketil Smørdal og Cirkus Agora tilbake og skal ha forstilling på Gimse på mandag.

Det er samme sted som sirkuset besøkte i fjor, da kom det en real regnskur midt under forestillingen.

– Det satser vi på å unngå i år. Men bortsett fra det var vi strålende fornøyd med å være på Gimse, sier sirkusdirektør Jan Ketil Smørdal.

Under en tidligere forestilling på Melhus møtte han igjen en lærer han hadde på ungdomsskolen, som hadde med seg barnebarna på forestillingen på Gimse.

– Hun kom bort med et glimt i øyet og ba om unnskyldning for at hun ikke hadde hatt troen på meg. Jeg sa jo tidlig at jeg skulle bli sirkusartist, men det hadde hun ingen tro på at jeg kom til å bli. Så hun ba meg bestemt om å fokusere på skolen. Men nå er jeg jo sirkusdirektør, sier Smørdal og ler godt.

Sirkuset kommer fra turné i Troms og Finnmark, og stopper i Trøndelag før de drar videre sørover. Smørdal omtaler årets forestilling som fartsfylt og med særdeles gode klovner, og sier han har med seg artister i verdensklasse, grasiøse luftnummer, morsomme klovner og halsbrekkende akrobatikk.

Og direktøren selv? Han er som alltid klar for å ønske publikum hjertelig velkommen til Cirkus Agora, og i år som alle andre år har han overraskelser på lur. Rivelinos klovnene er prisbelønte klovner fra Spania. Med levende musikk og mye humor skaper de latter og glede i vårt sirkustelt.