Bilcross og bading

Kultur

Lørdag klokka 10.00 vil det foregå bilcross og crosskart-kjøring i Soknedal, ved Ulvstuhaugan motorbane. NMK Støren opplyser på sine sider at det skal foregå kvalifiseringsløp til NMKs landsfinale senior som skal foregå i Verdal 18. august. De seks beste fra Soknedal vil gå videre til landsfinalen.

– Her vil det bli masse action, sier Gaute Høiseth ved NMK Melhus.





Ifølge yr.no vil temperaturene i Gauldals-regionen ligge på bortimot 30 grader inn mot helga. Svorksjøen Camping melder om godt vær og vanntemperaturer på godt over 25 grader, og de venter et storinnrykk av folk. Her har de både volleyballbane, fotballbane, brygger, og et langgrunt terreng ut over vannet. Det er en stor badestrand ved campingen, og det er muligheter for flere aktiviteter enn bare bading, sol og ballspill. Og de ønsker alle velkommen til å tilbringe helga ved Svorksjøen Camping.