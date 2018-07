Tror det blir en fantastisk stemning i Nidarosdomen

Kultur

Åpningskonserten lørdag med Soweto Gospel Choir har vært utsolgt i flere dager. Nidarosdomen har plass til 1100 publikummere.

- Det blir et fyrverkeri av farger og musikk og det gleder jeg meg til, sier Line Anni Solbakken.

I Melhus er hun kanskje mest kjent som kulturkonsulent i Melhus kommune og leder for Sagauka.

I Trondheim er hun med i Olavsfestdagene for 10. gang.

- Jeg tok kontakt og fortalte at de hadde bruk for meg, sier Solbakken. Det var i 2008, hun hadde fullført hovedfag i musikk og hadde prøvd såpass at hun hadde fått sansen for slike oppdrag. Hun ble oppringt og har etterpå vært med i Trøndelags årlige kulturfest. I starten som frivillighetskoordinator, administrative oppgaver og etter hvert involvert i programinnholdet, unntatt et pauseår da hun var produsent for Thora-operaen i Melhus.

I år er hun arenaleder i Nidarosdomen og har ansvaret for å legge til rette for konsertene. Jobben er kort fortalt praktisk tilrettelegging, fra å bestille alt som trengs til lys og lys, innslipp, backstage, koordineringer, bemanning og teknisk fiksing som flytting av flygel.

- Det er mange flinke folk i jobb og en festival med mange kompetente medarbeidere, sier hun.

Mange tror at hun kan surfe rundt på alle arrangementene under Olavsfestdagene.

- Men i praksis må jeg jobbe med mitt, selv om jeg får med meg noen veldig fine konserter i Nidarosdomen. Soweto blir helt fantastisk. Jeg synes de er helt magisk. De har en måte å synge på, og fargesprakende kostymer. De skaper en fantastisk stemning. «Kropp» er festivaltema, og de passer veldig godt til det, sier Solbakken. Gospeltradisjonen er fra en annen kirkelig kultur, og konserten med Soweto er helt riktig i ei kirke, mener hun. Selv synger hun gregorianske sanger i gruppa Schola St Sunnivae, og Anne Kleivset er dirigent.

Line Anni Solbakken har halvstilling som kulturkonsulent i Melhus kommune etter at hun ble ansatt i 2010. Ellers er hun frilanser, og tar oppdrag hele tida, Kosmorama, Jazzfest, Transform, Orgelfest, blant annet. Og Sagauka i Melhus utgjør en 20 prosent stilling som kommer i tillegg til den faste halvstillinga. Akkurat nå har hun permisjon fra Melhus kommune, for Olavsfestdagene er full jobb og vel så det. Det jobbes og øves dag og natt.

Etter Olavsfestdagene lar hun etterarbeidet etter festivalen ligge litt, og drar på en liten ferie til barndomshjemmet i Fiplingdalen. Fjelldalen sør i Helgeland ligger ved Børgefjell nasjonalpark, og turene ut i naturen gjør godt etter hektisk jobbing.

Begge foreldrene har vært kroppsøvingslærere, og faren er attpåtil leirskolelærer. Familien er glad i naturen. Det er også kjæresten som har hytte i Gjevilvassdalen.

- Jeg går veldig mye i fjellet, sier Solbakken som holder til på flat mark i Melhus, hvor hun leier leilighet på Jaktøyen, hos gammelordfører Jorid.

Solbakken har ikke noe orgel i leiligheten, selv om det var hovedinstrumentet hennes under studiet. Hun har i stedet noen gamle orgelpiper. - Men det er ikke orgelpipene som forsvant fra Melhus kirke nei, om noen skulle lure på det. Hennes piper fikk hun i bursdagsgave, innkjøpt for å skaffe penger til nytt orgel i kirka.

Nå gleder hun seg også vilt til konserten mandag med David Briggs, etter manges mening verdens beste organist, det blir en symfoni på orgel. - Ellers anbefaler jeg Timbuktu, Nordens beste rapper. Han har en forestilling til ettertanke i domen søndag. - Og som avslutning setter vi opp et bestillingsverk av Terje Bjørklund med blant andre Trondheimsolistene og Trondheim vokalensemble, og konserten starter klokka 23.30 den 4. august. En fantastisk mulighet til å oppleve musikk i Nidarosdomen en sen sommernatt - og det er det noe spesielt med!