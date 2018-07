Mamma Mia tilbake på kinoene

Kultur

«Mamma Mia: Here We Go Again!» er oppfølgeren til kinosuksessen «Mamma Mia» fra 2008.

Støren kino har den på programmet fredag, og Melhus kino setter den opp fra søndag 12. august.

Venter barn

Ifølge omtalen på nettsidene til Støren kulturhus hopper vi inn i livet til Sophie og Sky ti år etter handlingen i den første filmen. Og nå venter Sophie og Sky barn.

Sophie har tatt over driften av Donnas villa på den greske øya Kalokairi. Mens hun går svanger ønsker hun å få vite mer om morens fortid og hvordan hun møtte Sophies tre fedre.

Abba-låter

I tillegg banker en ny gjest på døra; Sophies bestemor, som hun aldri har møtt før.

Det er duket for nye morsomme forviklinger og en lang rekke av fengende ABBA-låter i musikalfilmen.

