Stø kurs mot nok et førjulsshow

I år er 30. november og 1. desember datoene for forestillinga. Dette blir definitivt siste gang førjulsshow settes opp i Børsa samfunnshus, da ny ungdomsskole og kulturhus skal stå klart i Børsa sentrum i oktober 2019.

- Det blir med andre ord et spesielt og følelsesladet show denne gang, da Børsa samfunnshus har vært en kjær og viktig arena for Eggkleiva mannskor i mange år. Showet vil bygge på samme lest som i de senere år, med et meget godt orkester ledet av musikalsk leder Stein Nilsen, solister fra egne rekker og ikke minst Eggkleiva mannskor selv, skriver koret i en pressemelding.

- I år velger vi nok en gang å se nordover etter gjesteartist. Vi hadde i 2012 et meget godt samarbeid med Moddi fra Troms. Denne gang har vi fått med oss Marthe Valle, opprinnelig fra Harstad, men nå bosatt i Bergen. Hun er en artist og låtskriver som synger med sin vakre nordnorske dialekt. Musikken hennes har en nærhet og varme som smyger seg under huden, skriver koret i pressemeldingen.

Lydbildet i flere av sangene hennes kan minne mye om Kari Bremnes. Sanger som «Modig» og «Fader vår» er spilt jevnlig i radio. Marthe Valle har også sunget inn «Er det du som kommer hjem» sammen med Trygve Skaug, kjent fra fjorårets Kristin på Husaby, og denne sangen er det stor sjanse for blir med i showet. Valle har til sammen gitt ut seks plater, vunnet spellemann og spilt utallige konserter de siste 15 årene.

- Vi i Eggkleiva mannskor har stor tro på at årets førjulsshow nok en gang blir tidenes beste!