Bilparade på Hovin, Ingeborg Senneset holder tale på Ler

Kultur

- Planen er å transportere snø ned fra Langmyra i kveld, forteller Torgrim Reitan som er leder i aktivitetskomiteen for 17. maifeilringa på Ler. Det er innkalt til dugnad for å bygge opp en hoppbakke. Men selv om varmen har gått over, regnet det 16. mai, og ingen vet helt sikkert hva som skjer med bakken i løpet av natta, selv om sjansene er store for at det blir hopprenn.

Vi nevner også at det er Ingeborg Senneset, journalist i Aftenposten, som gjester hjembygda Ler for å holde tale på nasjonaldagen.

På Melhus er det varaordfører Stine Estenstad holder festtale på Melhus, og det blir russeappell ved russepresident Herman Wahlberg og barneappell med elever fra Brekkåsen skole.

På Gåsbakken er Per Erik Kufås dagens hovedtaler, og Fritz Arne Haugen taler på Kvål.

På Hovin taler Kjell Brevik og elever fra 7. trinn, og det blir minikonsert og bilparade til Gauadalen med amcar og veteranbiler i folketoget.

På Støren er dagens tale ved ordfører Sivert Moen, og russepresident Markus Mathisen. I Soknedal taler fem jenter fra sjuende klasse, i Singsås holder Svend Malum dagens tale. På Venn i Skaun holder Øystein Syrstad åpningstale.

Rånetog i Soknedal i år også Anleggsarbeid i Soknedal stopper ikke rånetoget på 17. mai.

17. mai har Budal ungdomslag premiere på revyen i Budal flerbrukshus, mens Melhus janitsjarkorps inviterer også i år til konsert 17. mai i kinosalen på Melhus rådhus.