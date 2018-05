Silje solist 17. mai

Kultur

Melhus janitsjarkorps inviterer også i år til konsert 17. mai. Konserten i kinosalen på Melhus rådhus starter klokka 16, dermed en time senere i år enn tidligere.

Gjev talentpris til Johannes Årets talentpris fra Melhusbanken ble tildelt Johannes Konstad Brevik.

Korpset har gjort det til tradisjon å ta med deltakere fra Melhusbankens talentpris som solister på denne konserten, og Silje Therese Gravseth Eggen er med for andre året på rad. Hun vil synge en sang med korpset og en sang med korpset andre inviterte talent, Sondre Bjerkset på piano. Han vil i tillegg fremføre to stykker av E. Grieg for å sette folk i skikkelig 17. maistemning.

Korpset selv spiller et tradisjonsrikt 17. maiprogram som inneholder mye fin norsk musikk som hører med på en sånn dag. Det vil også bli allsang hvor korpset inviterer publikum til å bidra. Dirigent er Endre Ladehaug. Det blir pause med salg av kaker og kaffe og det er fri inngang til konserten, forteller korpset i et presseskriv.