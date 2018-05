Dokumentar om ferieparadisets bakside

Kultur

Det er ikke tilfeldig at de velger å sette opp filmen på frigjøringsdagen. Regissør Håvard Bustnes (bildet) har laget en film om høyreekstremisme og den nynazistiske fremveksten i Hellas. Dokumentaren følger den greske nasjonalistiske bevegelsen Gyllent Daggry tett. De var det tredje største paritet ved valget i 2015.

– For oss nordmenn er Hellas en av våre favorittdestinasjoner om sommeren, men vi ser sjelden baksiden av medaljen. Den økonomiske krisen skapte grobunn for problemene man ser i dag, sier Torstein Parelius i Up North Film til Trønderbladet.

Etter visningen kan man stille regissør Bustnes spørsmål knyttet til filmen, som har vunnet flere priser og blitt valgt ut til nærmere 40 internasjonale filmfestivaler.