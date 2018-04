Prosten forteller om dramatisk dikterliv

Kultur

Per Sivle og mor sin song er temaet på formiddagstreffet kommende torsdag, og det blir allsang, alvor og vårstemning i skjønn forening i Melhus bedehus.

Prost Øystein Flø skal fortelle om Per Sivles liv og diktning, og Flø skal også holde andakt.

Det blir også loddtrekning, formiddagsmat og kaffe serveres. Alle er hjertelig velkommen, oppfordrer Melhus diakoniutvalg som er arrangør.

Ifølge Wikipedia var Per Sivle født i Flåm i Aurland. Moren døde da han var tre år gammel, og han vokste derfor opp på nabogården til Sivle. Etter folkehøgskolen i Sogndal dro han i 1876 han til hovedstaden for å ta studentereksamen, men ble etter en tid så syk at han måtte gi opp studieplanene. I stedet ble Sivle selvlært dikter og avismann. Sivle begikk selvmord i 1904 ved å skyte seg på Christiania bad i Ringsgangen i Vika. Han ligger gravlagt i Drammen. I det siste diktet han offentliggjorde, heter det «...no skal Noreg ha takk for meg».