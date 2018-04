God gammeldags basar går aldri av moten

Kultur

Lørdag kveld var det fullsatt hus i Vonheim på Jår’n på Hølonda. Cirka 100 mennesker med smått og stort hadde møtt opp for å overvære Ungdomslaget Framstegs tradisjonsrike basar.

Som det bruker å være på Vonheimbasar, kunne en også i år vinne både sviskergraut, riskrem og gelé på årene, noe som er svært populært.

Flere hadde med seg gevinster, og sammen med det som var kjøpt inn av ungdomslaget, ble det muligheter for flere å vinne.

Det var også luftgeværskyting og lykkehjul. Basaren ga et godt overskudd som vil bli brukt på å holde ungdomshuset ved like, til glede for alle som er brukere av Vonheim.

Ungdomslaget vil takke alle som kjøpte lodd og de som møtte opp for en trivelig lørdagskveld i Vonheim. Neste år fyller UL Framsteg 100 år, og arrangørene håper folk vil ta del i jubileumet.

Se bildeserie øverst i artikkelen!