«The Shape of Water» på Støren kino

Kultur

Onsdag var det verdenspremiere på science fiction-filmen «Avengers: Infinity War» og søndag kommer premiereflm nummer to på Støren kino, «The Shape of Water», vinneren av Oscar for beste film og beste regi. Filmen blir også vist fredag i neste uke.

«The Shape of Water» er nominert til hele 13 Oscar. Det to timer lange romantiske fantasy-dramaet er regissert av Guillermo del Toro, med Sally Hawkins i hovedrollen, og filmen har 15-årsgrense i Norge, ifølge en pressemelding fra Støren kulturhus. Bakteppet er den kalde krigen på 60-tallet. Livet til renholderen Elisa (Hawkins) forandrer seg for alltid når hun og hennes kollega Zelda (Octavia Spencer) kommer over et topp-hemmelig eksperiment i laboratoriet på arbeidsplassen. «The Shape of Water» hadde verdenspremiere i på Filmfestivalen i Venezia, hvor den vant gull-løven for beste film.

Avengers-filmen som hadde premiere onsdag, blir vist på Støren onsdag neste uke. I action-eventyret må Avengers-heltene nå være villige til å ofre alt i kampen mot den mektige Thanos, før hans totale ondskap ødelegger hele vårt univers.