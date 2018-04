Medaljedryss til fotografer

Kultur

Melhusfotografen fikk også hederlig omtale for to bilder.

Fotograf i Bergen, Arne Beck, ble kåret til Årets Fotograf NFF 2018.

Kristoffer Wittrup i Trondheim mottok gullmedalje for Årets bilde i kategorien for kommersiell fotografi med bildet «Die Onleihe Stadbibliothek». Wittrup mottar i tillegg 2 bronsemedaljer for bildene «Freckles» og «Tel Aviv Museum of Art». Han jobber til daglig hos Titt Melhuus.

Sølv til Melhus-fotograf Beate Eidsmo Bjørnli ble premiert for barnebilde.

Terese Samuelsen i Trondheim mottok gullmedalje og vant Årets bilde i kategorien Reportasje med «Before practice». Hun mottok også bronsemedalje for bildet «Pastel landscape», opplyser ftografforbundet i en pressemelding.