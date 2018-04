Premiere for russerevy og skrekkfilm

Kultur

Årets russerevy ved Melhus videregående skole blir vist både fredag og lørdag denne helga, og det er russens og ungdommens syn på samfunnet i dag publikum vil få et innblikk i.

Setter opp russerevy med humor og mening Melhusrussen inntar scenen Med hjelp av regissør Arnulf Haga vil russen vise publikum deres syn på dagens samfunn.

Denne fredagen kommer også skrekkfilmen «A Quiet Place». Det er norgespremiere og filmen blir vist på Støren (ikke Melhus). Skrekkthrilleren får 100 prosent på nettstedet Rotten Tomatoes, noe som er topp-score, ifølge Atle Fredagsvik, kulturhusleder på Støren. I grøsseren med Emily Blunt og John Krasinski møter du vesener som tiltrekkes av lyd har utryddet en stor del av menneskeheten. En familie på fire gjemmer seg på en gård, hvor de kun kommuniserer med hverandre via tegnspråk. Men moren er gravid med et nytt barn, og hver minste lyd vil bety slutten for dem alle.

Gullår for Støren kino Støren kino har kraftig økning i besøket.

Idrettsfestival og vårkonsert

I morgen lørdag går Hovin Idrettsfestival av stabelen for 3. år på rad, og det foregår i Lundahallen. Hauka mannskor som runder 40 år, holder vårkonsert i Soknedal kirke søndag kveld, med en rekke gjesteartister: Ronny Kjøsen, Sangkoret Samhald, Sigrid Haanshus, Svetlana Krstìc og Hauka Dekorum.

Dans i Børsa

Vi nevner også det nystartede «Spelemannslaget Laust & fast», de arrangerer lørdag sin første gammeldansfest med tilhørende kurs i forkant i Børsa samfunnshus. Det blir kurs i gammeldans og swing, samt begynnernivå og viderekommende nivå for felespillere og tilhørende interesserte. På festen blir det dans med deltakende grupper og lag, og som et høydepunkt kommer «Snaustrinda Spelemannslag».