Knallgod russerevy i Melhus

Kultur

Årets russerevy ved Melhus videregående skole bærer tittelen "Vorspiel med Thomas og Hermann", og høstet mange godord under premieren fredag kveld. Russen danset og sang seg gjennom forestillinga, og hadde også gode verbalinnslag.

De hadde hentet fram aktuelle temaer som #metoo, idrettskjendiser som Petter Northug og Johannes Klæboe som for øvrige begge har trent i Vassfjellet og tv-programmer. Mye av showet er bygd over konseptet "Senkveld med Thomas og Harald på TV2.

Den kjente regissøren Arnulf Haga var hentet inn som hjelper, og han var meget fornøyd med det han så på scenen i Melhus rådhus. På kort tid hadde russen stablet på beina et forrykende show med høyt tempo og raske sceneskifter. Her slapp russen seg løs uten at det ble platt. Etterpå vanket det fortjent applaus og blomster fra rektor Hanne Mari Sæther.

- Dette har vært knall, sa rektoren i takketalen.

Russerevyen vises to ganger i år. Den ene var fredag kveld og den neste er på lørdag. Filmen viser innslaget "Hvis vi itj studenta va". Mer omtale av revyen kommer senere.