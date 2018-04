Melhus skolekorps ut for å finne nye musikanter

Kultur

I år er det aspirant- og juniorkorpset som drar på turné sammen med dirigenter og lærere fra kulturskolen.

Tirsdag 10. april får alle fire barneskolene som er tilknyttet Melhus skolekorps besøk på sin skole. Høyeggen, Brekkåsen, Gimse og Rosmælen får alle en konsert og informasjon om korpset.

Trøndelag Ungdomskorps Holder festkonsert på Røros Trøndelag Ungdomskorps og dirigent Bjørn Breistein markerer Musikkorpsenes år 2018 i Trøndelag med å invitere til festkonsert i Røros kirke søndag 15. april.

En raskere vei

- Vi bygger korps for fremtiden og trenger stadig påfyll av nye håpefulle. Barn som nå går i andre klasse og oppover kan starte i korpset, og de er ingen grense oppover når man kan starte i korpset. For de som er eldre har vi også fast-track ordning slik at de har mulighet å komme fortere inn i hovedkorpset med sine jevnaldrende venner, opplyser dirigent Kjartan Klingen i en pressemelding.

- Hos oss skal alle ha det bra, og ingen sitter på reservebenken. I tillegg til samspill i korpset får alle opplæring av dyktige musikklærere ved Kulturskolen i Melhus, som er vår fantastiske samarbeidspartner, tilføyer Klingen.

Foreldrejobbing

- Vi jobber stadig med å bryte ned myter om at det er så mye dugnad og foreldrejobbing i korps. Korpset er godt drevet med god økonomi slik at det er ikke mer arbeid for foreldre enn ved annen fritidsaktiviteter. Det sosiale blant foreldre og barn i Melhus skolekorps er helt fantastisk, forteller Klingen.

Melhus skolekorps kom på tredjeplass i den øverste divisjonen i Trøndersk Mesterskap i januar, og i juni går turen til Bergen på Landsfestivalen for korps og deltakelse i NM.

Søndag 15. april blir det instrumentprøving og minikonsert på Gimse skole, i gymsalen i C- bygget.

- Vi ønsker alle barn med foreldre velkommen på instrumentprøving, lek og moro, sier Kjartan Klingen.