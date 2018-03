Et helseforebyggende jubileum

Kultur

De hadde invitert dansere fra Hølonda, Meldal, Hemne, Selbu og Tydal til jubileumsmarkering i Skaunhallen. Nesten 100 dansere deltok.

25 dansere startet opp

Det begynte med ca. 25 dansere på Tangen i Buvika, Tangen dansering i 2003. De var inspirert av Hølonda seniordans og med Mary og Bjørn Søbstad-Eide som instruktører. Etterhvert ble det Buvik seniordans og Børsa seniordans, til de i 2014 slo seg sammen til Skaun Seniordans.

Sjøl om de slo seg sammen til en dansering har de fortsatt med to dansedager i uka, tirsdager i Buvika og onsdager i Børsa. Nye dansere er alltid velkommen.

Flere med helt fra starten

Flere av seniorene som var med og starta seniordansen i Skaun var på 15-årsmarkeringen: Bjørg og Odd Sandø, Marie Skog og Assa Hovin fra Buvika og fra Børsa Karen Lund og Astrid Mule.

Wenche Valstrand, ny leder og kontaktperson for Skaun seniordans, holdt velkomsttale og sa at dansen har gitt de mye glede og leik, svette og samvær, kaffe og kaker.

Godt for kropp og sjel

Wenche fortsatte med at dans er bevegelse av kroppen, gir kondisjon, utholdenhet og styrke, som igjen gir helse koordinert med stort sosialt nettverk. Hun nevnte videre at dans er godt både for kropp og sjel, og mange eksempler på dans. Hulemalerier viser at dans eksisterte i Egypt på Faraos tid.

Øvde opp dansefoten til festen Da Frivilligsentralen inviterte til swingkurs på Støren, var det lett å få ja.

Seniordansen startet i Tyskland og kom til Norge i 1994, da Ski i Akershus startet sin egen seniordansegruppe. I dag er det ca. 12.000 medlemmer som danser i 500 forskjellige dansegrupper.

Gjestedansere

Under ledelse av Mary og Bjørn Søbstad-Eide ble 15-årsjubileet markert med flere danseavdelinger. Selburingen hadde egen oppvisning og det samme hadde Skaun seniordansere. Humoristiske innslag fra det også blant annet fra Hølonda. Lapskaus fra Kapto i Børsa /Skaun ble servert og det var et gedigent kakebord.

Med andre ord et helseforebyggende 15-årsjubileum.