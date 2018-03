Gullår for Støren kino

Kultur

– Hittil i år har vi hatt 70 prosent økning i besøket sammenlignet med i fjor, sier kulturhusleder Atle Fredagsvik.

Flere årsaker

Støren kino opplever stor tilstrømning, og Fredagsvik tror det er flere årsaker til dette.

– I januar hadde vi de nordiske filmdagene, og så ble filmen «Den 12. mann» den tredje beste filmen vi har hatt på de snart åtte årene kulturhuset har eksistert. Kinoen brukes mer enn før, og det er viktig for oss fordi økninga er varig, sier Fredagsvik.

Norgespremiere for «Utøya 22. juli» Støren kino er blant de stedene filmen blir vist på premieredagen denne fredagen.

Kinoen er en del av Støren kulturhus, og har 70 seter. Kinosetene er regulerbare og komfortable.

Sist lørdag ble for eksempel filmene «Trondheimsreisen» og «Utøya 22. juli» vist, og folk møtte opp selv om filmene ble vist relativt sent på kvelden. Et annet sted i kulturhuset var det konsert med Ida Jenshus.

– «Trondheimsreisen» vil også bli vist som seniorkino på onsdag, og billettsalget er allerede i gang. Dette er en veldig fin film, og med glimt som også jeg kjenner meg igjen i, forteller Fredagsvik som vokste opp i Trondheim.

Mye som skjer

Støren kulturhus ble bygd i 2010, og har jevn og trutt aktivitet. Fredagsvik opplyser at det nå er fem stillinger som er knyttet til kulturhuset. Ikke alle er på heltid. Kulturhuset har utviklet seg til å bli kommunens storstue slik kulturhuset omtaler seg som.