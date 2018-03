Kulturell onsdagskveld i Melhus og Børsa

Kultur

Onsdag denne uka kommer landskapsfotograf Oskar Pushmann til Prestegårdslåna i Melhus, og han vil vise fram gamle bilder og fotografier, mest fra Melhus og Trøndelag, men òg fra landet for øvrig. Her kan vi få se gamle bilder – og sammenligne med hvordan det er i dag. Oskar Pushmann har fotografert fra nøyaktig samme sted som fotografen stod for 50 eller hundre år siden, opplyser arrangørene i ei pressemelding.

Hestefølge i Melhus Trøndelag kjørelag går i fotsporene til Armfeldts soldater.

Pushmann var i Låna i fjor som foredragsholder på et seminar. Etter det har han refotografert fire gamle bilder tatt eller malt av Låna og omgivelsene. Oskar Pushmann har, sammen med Wenche Damstad og Ragnhild Hoel gitt ut boka «Tilbakeblikk – norske landskap i endring» (2006).

Under Litterær salong tidligere på kvelden er temaet bøker med gamle bilder og fotografier.

Konsert på Rossvoll

Det er også «Onsdagskveld på Rossvoll» på Skaun rådhus. Bjørn Kallevig og Halvard Josefson inviterer til konserten «Ein børtgøymd tone», kjærlighetsdikt av norske lyrikere.