Sarah Enodd slipper rocka musikkvideo

Kultur

Fredag slipper Sarah J. Enodd fra Melhus musikkvideoen «My Bright Side». Den er innspilt hos Falck Nutec som holder sikkerhetskurs i Trondheim, og dansere fra Melhus Onstage er med i musikkvideoen.

– «My Bright Side» er et opprør mot en kultur hvor alle skal påpeke hva du gjør feil. En protest mot et system hvor noen få mennesker med makt bestemmer hvordan du skal leve. Et rop om å bli akseptert for den du er, forklarer Sarah.

30-åringen ga ut albumet «Storm» på 30-årsdagen. Albumet består av 10 låter hvorav 9 er egne og ei låt som Torstein Flakne har skrevet og tidligere utgitt.

Bygger hus og musikkarriere Sarah J. Enodd er midt oppe i husbygging og lansering av musikkvideo.

I januar ga Sarah ut en ny singel.