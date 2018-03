Danser og koreograf fra Lundamo debuterer med «Min Virkelighet»

Kultur

«Min Virkelighet» er Løhres første egenproduserte forestilling og blir vist på Teaterhuset Avant Garden i Trondheim søndag kveld.

Denne dansefortellingen tar for seg møtet mellom to indre verdener.

Med seg på prosjektet har Løhre danserne Andreas Klarström og Christina Dyekjær. Pianist Andreas Kalleklev akkompagnerer danserne, opplyser arrangørene i en epost til Trønderbladet.

Gunhild Løhre (NO) har en bachelorgrad i dans fra Liverpool School of the Performing Arts (LIPA). I 2015 danset hun under Francesca Selva i Siena. Hun har siden jobbet freelance som dansekunstner, instruktør og koreograf i og rundt Trondheim.

Christina Dyekjær (DK) er dansekunstner med base i Berlin. Hun er utdannet fra Danceworks og har blant annet jobbet som danser i det moderne kompaniet Fransesca Selva, og med den indiske kunstneren Fawas Ameer Hansa. Andreas Klarström (SE) er utdannet psykolog, han begynte å danse i Stockholms undergrunns-scene på starten av 2000-tallet.

Forestillingen er gjort mulig med støtte av DansiT – Dansekunst i Trondheim og Midt-Norge.