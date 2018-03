Kulturmønstringer i Midtre Gauldal

Kultur

Barn mellom 5 og 13 år deltar i Barnas kulturmønstring. Arrangementet blir oppdelt i bolker, med pause på midten. Her vil de elevene som vil, få spille et eget solostykke, eller spille sammen med andre. Det vil bli salg av kaffe i kulturkafeen, slik at de voksne har noe å gjøre mens barna er opptatt med sine foreberedelser, det blir også pause under selve konserten blir det lagt inn en pause, med mulighet for å kjøpe seg noe i kafeen.

Disse går videre fra Melhus til fylkesmønstringa I dag er det avklart hvem som skal representere Melhus i UKMs fylkesmønstring.

26 scenebidrag i UKM

UKM avvikles samme helg som BKM, søndag 4. mars kl 17 i kulturhuset. Ung kultur møtes er en arena hvor unge talenter melder seg på en mønstring innenfor kunst og musikk. Her får de samme profesjonell scene som på BKM. På UKM er det en utvelgelseskomite som gir tilbakemelding til de ulike innslagene som gir skryt og ros eller veiledning til videre arbeid i sitt felt. I år er det 26 unike innslag som skal bidra på scenen, samt 10 kunstverk som stilles ut i foajeen på kulturhuset.

På lokalmønstringen søndag vil det som vanlig være en komité som vurderer innslagene og velger ut hvem som kan sendes videre til fylkesmønstringen i Bjugn. Dette vil imidlertid ikke bli kunngjort rett etter forestillingen, men i løpet av uka etter. I fjor var Siri Anshushaug Bouma (bildet) en av dem som gikk videre til fylkesmønstringen. For publikum er det inngangsbillett på begge arrangementene.