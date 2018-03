Stage Dolls med ny singel

Kultur

Stage Dolls har sluppet singelen «You'll find me». Balladen er skrevet av Torstein Flakne, vokalist og gitarist i bandet og opprinnelig fra Melhus.

57-årige Torstein Flakne mottok i januar Melhus kommunes kulturpris for 2017, under åpningsarrangementet for den nye konsertsalen på Trøndertun. Flakne regnes som en pådriver for at rockelinja på Trøndertun folkehøgskole ble etablert.

Torstein Flakne fikk Melhus kommunes kulturpris Den mangeårige musikeren sa at han var målløs da han til sin store overraskelse ble tildelt kulturprisen.

Under en seremoni i Olavshallen i Trondheim søndag 27. mai blir Stage Dolls innlemmet i Rockheim Hall of Fame, sammen med to andre artister, Kari Bremnes og Morten Abel.

Stage Dolls ble startet som et hardrockband i 1983 og debuterte med LP-en «Soldier’s Gun» i 1985. I år har de også planer om både sommer- og juleturné.

«You'll find me» gis ut av Label Records, og ble utgitt 27. februar.