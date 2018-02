Kvinnene samles i bedehuset

Kultur

Første fredag i mars er kvinnenes internasjonale bønnedag. Kvinner over hele verden samler seg sammen i bønn, over et felles program laget av kvinner fra Surinam.

Kvinner fra hele Melhus, i alle aldre, blir nå invitert til å komme til bedehuset og være en del av dette internasjonale bønne-fellesskapet.

Saniteten vokser etter 45 år med nedgang – Vi er inne i en viktig snuoperasjon som gir resultater og har bevist at vekst i medlemstallet er mulig.

Årets bønnedagsoffer går til traumebehandling og bevisstgjøring av barn og unge i Surinam.

Det serveres formiddagsmat og kaffe. Alle er hjertelig velkommen, understreker Melhus diakoniutvalg som er arrangør i bedehuset.