Kveli Rånes Bremseth tilbake til Hølonda

Kultur

Humortrioen Kveli Rånes Bremseth besøker Hølonda for å spille sitt nyeste show på Hølonda samfunnshus torsdag 8. mars. Det er nesten nøyaktig to år siden sist, og da med «Hipp Hipp Hipp» og full sal.

- Det ble en flott kveld for både oss på scenen og publikum, sier Arnt Egil Rånes i en epost til Trønderbladet: - Og ikke minst ble det en bra kveld for Leik Hockey som arrangør. Full sal betyr et stort overskudd som går rett inn i driften av klubben. Også denne gang er det Leik Hockey som har tatt initiativ.

Bygger videre på den lokale kultursatsingen 2017 var et ganske bra år, både for kinoen og kultursalen.

- Så langt ser det lovende ut med over 200 solgte billetter av totalt 360. Årets show som heter «Det e itj størrelsa det kjem an på», og det kan også passe godt som motto til både oss tre i Kveli Rånes Bremseth, Leik Hockey og Hølonda, tilføyer Rånes spøkefullt. Showet er satt opp på ny i Støren Kulturhus i april etter at det ble utsolgt og fullt hus der den 9. februar.