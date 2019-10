Klæbu får noen direktebusser, men Melhus får ikke flere

New Articles

Administrerende direktør Janne Sollie i AtB opplyser til Trønderbladet at AtB ikke har planer om å innføre direktebuss utenom rushtid.

– Det stemmer at vi legger opp til at flere busser skal kjøre ut på E6 etter Brubakken. Dette for å redusere kjøretiden. Ekspressavgangene som går i dag har vært meget populære og er effektive, forteller Sollie.

Trønderbladet skrev på tirsdag at prislappen for å gjeninnføre rute 38 fra Brekkåsen til Stjørdal igjen vil koste 8,8 millioner kroner ekstra ifølge AtB. Det kom fram i orienteringa AtB har gitt til fylkesutvalget som svar på spørsmål fra fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) og fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem (Sp). Både Sandvik og Hallem har tatt opp den store bussmisnøyen i Melhus under fylkesutvalgsmøtet tirsdag.

Sterke protester

I orienteringa kom det fram at busstilbudet for klæbyggene styrkes, men at AtB ser en annen løsning for Melhus. Det har vært sterke protester mot at direktebusstilbudet i Melhus forsvant etter 3. august, men AtB har ingen planer om å gi etter. Samtidig viser tall at biltrafikken på E6 inn til byen øker. Vy har hatt kraftig nedgang i antall passasjerer på togene etter at ny E6 mellom Melhus og Trondheim ble åpnet.

Klæbu-Melhus

Sollie forklarer hvorfor Klæbu nå får direktebusser, mens det fortsatt er avslag for Melhus.

– Klæbu har i dag ingen direkteavganger i ettermiddagsrush, men hadde dette tidligere, i dag har Klæbu direktebuss kun i morgenrush (5 avganger). Etter dialog med politisk ledelse og brukerutvalg har man kuttet i frekvens på avgangene midt på dagen til og fra Klæbu for å finansiere direkteavganger mot Klæbu på ettermiddagen. Melhus har allerede det som Klæbu får, bare at Melhus har betydelig flere direkteavganger enn det Klæbu får, uttaler Sollie.

Når det gjelder de mange klagene på at busser bruker lang tid, sjåfører ikke vet hvor de skal kjøre og busser som kjører av gårde uten å vente på korresponderende buss, svarer Sollie slik:

– Dette er daglig oppfølging og håndteres innenfor kontraktens bonus-/malusordning hvor det er gebyrer for kvalitetsavvik.

Fra Brekkåsen

Flere har observert at busser som kommer fra Brekkåsen er merket Tiller, og Trønderbladet spør Sollie om det er satt inn direktebuss mellom Brekkåsen og Stor-Rosta nå.

– Utenom rush går det direktebuss mellom Brekkåsen og Stor-Rosta, det har det gjort helt siden oppstart 3. august. Der kjøres det 12-meter busser utenom rush. I rush er det for lite kapasitet med 12-meter buss, derfor går det 15-meter buss, og denne kan ikke snu på Brekkåsen før snuplassen er utvidet. I rushtid kjøres derfor linje 88 mellom Brekkåsen og Melhus sentrum, opplyser Sollie.

