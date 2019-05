Frykter tyveribølge i Trøndelag

New Articles

Det skjer med jevne mellomrom at omreisende vinningskriminelle tar for seg av usikrede verdier. Denne gangen ser det ut til at anleggsområder blir hjemsøkt, og traktorer og maskiner blir frastjålet verdifullt GPS-utstyr og annen elektronikk. Politiet oppfordrer til å sikre gjenstandene, ved parkere maskiner innelåst eller på steder med videoovervåkning. Politiet ønsker også at publikum er oppmerksomme på biler og personer som ikke naturlig hører heime på områder hvor slike maskiner er parkert.

- Det er ennå ikke meldt om noen konkrete tyveri i Trøndelag, men vi frykter det kun er snakk om tid, sa operasjonsleder Svein Åkervik i Trøndelag politidistrikt til Adressa.no fredag.

Tyveri fra bedrift på Søberg Diesel og verktøy er blitt stjålet fra en bedrift i Melhus.