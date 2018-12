Melhus kirke fikk lys fra Betlehem

New Articles

Oppe på alteret i Melhus kirke sto ei fjøslykt med levende lys, og lyset var blitt brukt til å tenne for eksempel lysene i globen. Det fortalte sokneprest Merete Sand under gudstjenesten julaften i Melhus kirke.

Speiderne har sørget for å få brakt lys fra Betlehem, og lyset ble brakt med Hurtigruten til Trøndelag. Deretter gikk turen til Melhus kirke. Soknepresten fortalte at en antar at Jesus ble født i Betlehem for over 2000 år siden.

Nærmere 1000 til stede

Mange oppsøkte Melhus kirke på julaften, og begge gudstjenestene var nesten fullsatte. Melhus kirke har 500 plasser. Under den første gudstjensten spilte Melhus skolekorps. Anne Victoria Tønnesen spilte på fiolin mens kantor Christine Goedecke satt ved orgelet. Tradisjonen tro avsluttet kirketjener Leif Idar Skei med en malmfull framføring av "O helga natt".

I prekenen fortalte sokneprest Sand om Betlehemslyset som speiderne brakte med seg, og hun sa at det var fredslyset som skal minne oss på at vi skal arbeide for fred. Soknepresten kom også inn på at jul for mange betyr ivaretakelse av tradisjoner, og at folk kan kjenne på savn etter dem som ikke er til stede.