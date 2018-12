Melhus/Gimse-herrene vant den viktige toppkampen

New Articles

Skrevet av Inge Grytbak

Melhus/Gimse er fortsatt ubeseiret i 3. divisjon etter lørdagens solide 35-24 seier hjemme over et annet topplag, Molde, hjemme i Melhushallen. Stillingen ved pause var 18-9 til vertene i oppgjøret som mer eller mindre var avgjort allerede halvveis.

Toppscorer for Melhus/Gimse i storseieren ble Torbjørn Eide med sju scoringer, hvorav to kom på straffekast. Bjørn Otto Havdal noterte seg for seks mål, mens Elias Raanes Sæteraas, Mikkel Hårsaker Mærk og Thomas Martinsen scoret fem mål hver.

Tre kamper til gode

Asle Hårsakers mannskap tar nå juleferie på 2. plass på tabellen med 15 poeng etter åtte kamper, men har hele tre kamper til gode på serieleder Ørsta (17 poeng) og er det eneste laget i serien som nå fortsatt er ubeseiret.

Trener Hårsaker uttalte tidligere i sesongen at Melhus/Gimse har et klart mål om å rykke opp til 2. divisjon i løpet av et par års tid, men at nåløyet er trangt da alle avdelingsvinnere må ut i kvalifisering for å ta steget opp én divisjon.

Møre-tur etter nyttår

Lørdagens motstander Molde gjestet Utleira søndag formiddag før alle lagene i serien tok juleferie. Frøya har forøvrig trukket laget fra divisjonen.

Melhus/Gimse skal i aksjon neste gang 5. og 6. januar. Da venter Valder og Spjelkavik på bortebane. Neste hjemmekamp spilles lørdag 19. januar. Da kommer Utleira på besøk i Melhushallen.