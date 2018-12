Tenner på E6-hus

New Articles

Nye veier melde at Gauldal brann og redning fra onsdag til lørdag skal bruke et E6-hus på Hovin som øvelsesobjekt, og har fått lov til å tenne på huset siden det likevel skal rives som følge av framtidig E6-bygging. Huset er i Gylløyvegen. på Hovin.

Hurra, nå er fylkesveien til Klæbu ferdig På fredag blir det feiring med hamburger og snorklipping.

Nye Veier oppretter melhuskontor Nå er det klart hvem som blir ny leietaker i første etasje av Energiparken.

- Huset vil bli påtent under kontrollerte forhold, og det vil ikke være noen fare knyttet til nedbrenningen. Det er gått ut nabovarsel og huset er klargjort for nedbrenning med tanke på miljø og sikkerhet. Under øvelsen vil det bli tatt hensyn til vær- og føreforhold, slik at det ikke oppstår unødig fare f.eks. på grunn av røykspredning i nærområdet. Tidspunktet for nedbrenning kan bli endret dersom forholdene tilsier det, opplyser Nye Veier på sin nettside.

Nå rives E6-husene Riving av det første E6-huset er i gang, og mange eiendommer skal i bakken.

Nye Veier er i gang med å rive E6-hus på strekninga Kvål-Hovin. Ny E6 mellom Melhus sentrum og Kvål er ventet å få byggestart neste høst, mens byggestarten for E6-strekninga Kvål-Støren er i det blå. Både eneboliger, garasjer og gårdsbruk skal rives.